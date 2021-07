Usar apps "espião de WhatsApp" é perigoso; entenda

Aplicativos para espionar WhatsApp, como spywares, extensões de navegador e softwares para PC, podem pôr em risco os dados pessoais tanto da vítima quanto do stalker. Com promessas exageradas, como "espionar o WhatsApp à distância só com o número grátis", os programas alegam hackear as conversas do mensageiro. Contudo, esse tipo de software abusa de permissões e acessos de privacidade para coletar dados de quem o utiliza, além de vir acompanhados de malwares e adwares e não entregar o que promete, já que o WhatsApp é protegido com criptografia.

Pensando nisso, o TechTudo preparou uma lista com cinco riscos do uso de apps para espionar o WhatsApp. A seguir, entenda por que não é recomendado usar essas plataformas.