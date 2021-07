Bilionário levará tripulação completa ao espaço amanhã

O VSS Unity partirá do espaçoporto Spaceport America , construído pela Virgin Galactic em Los Cruces, no estado do Novo México, nos Estados Unidos . O voo está marcado para as 10 horas, horário de Brasília, e será transmitido ao vivo pela internet.

A Unity 22 será a quarta missão tripulada da empresa de Branson além da atmosfera da Terra, mas o lançamento do VSS Unity será o primeiro teste de voo com tripulação completa, formada por seis passageiros - dois pilotos e quatro "especialistas da missão", com o multimilionário britânico entre eles.

Tripulação da VSS Unity — Foto: Divulgação/Virgin Galactic

O plano de voo

O foguete VSS Unity será transportado por um jato de porta-aviões de dupla fuselagem chamado VMS Eve (batizado em homenagem à mãe de Branson) a uma altitude de 15 km, onde a Unidade será liberada e impulsionada por foguetes em uma ascendência quase vertical ao extremo da atmosfera. As informações são da Reuters.

No ápice do voo, cerca de 89 km acima do deserto do Novo México, a tripulação passará por alguns minutos de ausência de peso antes de começar a descida para a Terra.