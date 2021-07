Junta Comercial do Amazonas realiza treinamento com bolsistas da Fapeam

A Junta Comercial do Estado do Amazonas (Jucea) concluiu, na manhã desta quinta-feira (08/07), na sede da autarquia, treinamento com seis bolsistas da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam), que fazem parte do Programa Centelha do Amazonas. O objetivo do programa é estimular a criação de empreendimentos inovadores e disseminar a cultura empreendedora no estado, oferecendo capacitações, recursos financeiros e suporte para transformar ideias em negócios de sucesso.

Na capacitação, realizada pelo consultor técnico da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios no Amazonas (RedeSim-AM), Caio Augustus Fernandes, os estudantes puderam entender o funcionamento da plataforma do Integrador estadual da digitalização à integração dos órgãos envolvidos nos atos de constituição do Registro Mercantil.

Durante o treinamento, os bolsistas puderam, ainda, aprender como fazer o procedimento de solicitação de viabilidade; preenchimento do Documento Básico de Entrada; criação do Cadastro Digital e Certidões On-line.

“Conhecer a ferramenta como formalização de negócios é importante tendo em vista que a Fapeam tem como foco dar o suporte de acolhimento aos empreendedores nas suas ideias inovadoras e, com isso, o atendimento será mais otimizado e vai dar a capacidade de orientar o processo de formalização das empresas”, afirmou o consultor técnico.

Segundo Andréa Sousa foi importante conhecer a plataforma da RedeSim. “Ver como ele busca integrar setores, facilita muito a questão da abertura de empresas. Começamos a ter um entendimento desse processo e achamos a plataforma bem didática. Com a consultoria, fica bem mais fácil, pois o instrutor tem a visão e a direção certa”, afirmou a estudante.

Participaram também do treinamento, Walef Souza; Adriana Freitas; Luciana Santos; Arthur Aleixo e Juliana Ferreira.