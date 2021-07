A Prefeitura de Alvorada do Oeste, Região Central de Rondônia, divulgou nesta quinta-feira (08) o resultado final do processo seletivo. Mais de duas mil pessoas se inscreveram para contratação temporária nas Secretarias Municipais de Saúde, de Assistência Social e Promoção da Criança e do Adolescentes e de Educação.

Veja o resultado final.

CLIQUE AQUI PARA VISUALIZAR.