SP antecipa em um mês entrega de 100 milhões de doses da vacina do Butantan ao Brasil

O Governador João Doria anunciou nesta quarta-feira (7) a antecipação em 30 dias da conclusão da entrega de 100 milhões de doses da vacina do Instituto Butantan ao Programa Nacional de Imunizações (PNI). A previsão é que a totalidade do contrato firmado com o Ministério da Saúde seja entregue em 30 de agosto.

“O Instituto Butantan vai entregar as 47 milhões de doses complementares do contrato com o Ministério da Saúde até 31 de agosto. Estamos antecipando em 30 dias para permitir que o Ministério acelere a vacinação de brasileiros de todo o país”, disse João Doria.

A antecipação será possível graças ao alinhamento de cronograma intermediado entre o Governo de SP e o Instituto Butantan, junto à direção da Sinovac. O instituto paulista já forneceu até o momento mais de 53 milhões de doses do imunizante para uso no Programa Nacional de Imunizações (PNI), sendo responsável por 43,4% de todas as doses aplicadas no Brasil, segundo informações do PNI.

“Temos feito um enorme esforço para recuperar os cronogramas que foram apresentados ao Ministério da Saúde. Agora em junho tivemos boa notícia de regularização do fornecimento de matéria-prima e isso nos permite novamente prever a conclusão do contrato com o Ministério da Saúde até o final de agosto”, disse Dimas Covas, Presidente do Instituto Butantan.

Nesta segunda-feira (5) foram encaminhadas mais 937 mil doses da vacina, vindas prontas da China, ao Ministério da Saúde. Outras 63 mil doses prontas estão em avaliação pela área de Controle de Qualidade para liberação à pasta. Na semana que vem, serão entregues mais 10 milhões de doses. No dia 14 de julho, está prevista a chegada de mais 12 mil litros de insumos, suficientes para produzir 20 milhões de doses até o fim de agosto.