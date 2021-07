Ji-Paraná - Nutreco conclui aquisição da Bigsal, expandindo sua presença no norte do país

A Nutreco tem o prazer de anunciar que concluiu o acordo para adquirir a Bigsal, antigamente controlada pela H.I.G. Capital. A partir de 1º de julho, a Bigsal, cuja fábrica está localizada em Ji-Paraná no estado de Rondônia, passará a fazer parte da divisão de nutrição animal da Nutreco, a Trouw Nutrition. Este investimento é fundamental para expandir e fortalecer os negócios da Trouw Nutrition no norte do Brasil.

O CEO da Nutreco, Rob Koremans, afirma: “A aquisição da Bigsal fortalecerá a posição da Trouw Nutrition no crescente mercado brasileiro, especificamente nos setores de pecuária de corte e leite. A Bigsal agregará um amplo e moderno portfólio de produtos, incluindo várias linhas de produtos destinadas a aumentar a produtividade da pecuária. Além disso, esta aquisição visa fornecer produtos e serviços personalizados para os clientes da Trouw Nutrition, ao mesmo tempo que nos aproxima dos produtores em um dos maiores mercados agropecuários do mundo.”

A aquisição da Bigsal está alinhada com a estratégia de expansão da Trouw Nutrition no Brasil e na América Latina (LatAm) e adicionará mais recursos ao portfólio da Trouw Nutrition.

Saskia Korink, CEO da Trouw Nutrition, explica: “Tanto na estrutura quanto na presença, a Bigsal será a motor de crescimento das soluções de pecuária de corte e leite da Trouw Nutrition em Rondônia, Acre, Amazonas e norte do Mato Grosso, onde existem mais de 40 milhões de cabeças de gado, representando aproximadamente 20% da pecuária brasileira. A eficiência operacional e a inovação de alta tecnologia da Bigsal serão aliadas à excelência das soluções em produtos e serviços prestados pela Trouw Nutrition.”

A Bigsal desenvolveu um modelo de negócios de sucesso com clientes satisfeitos e marcas consolidadas na região onde está localizada.

Augusto Adami, Diretor Geral da Trouw Nutrition LatAm, explica: “A Trouw Nutrition tem grande experiência no gerenciamento de várias marcas no mercado brasileiro. Bigsal fará parte do portfólio de marcas da Trouw Nutrition, assim como faz com a Bellman, uma empresa adquirida em 2012. No entanto, assim como a Bellman, a Bigsal também operará como uma marca independente, mas perfeitamente alinhada à gestão e estratégia da Trouw Nutrition.”

O Diretor de Ruminantes da Trouw Nutrition Brasil, Francisco Olbrich, comenta: “A parceria entre as duas empresas é um avanço em qualidade e inovação, que traz benefícios diretos à pecuária brasileira. A Bigsal desenvolveu um modelo de negócios de sucesso com clientes satisfeitos e marcas fortes. Vamos preservar e investir ainda mais nesta fórmula vencedora, agregando toda a tecnologia e expertise de uma das maiores empresas de nutrição animal do mundo”.

Fundada em 2003, a Bigsal conta com aproximadamente 200 colaboradores e é líder no mercado de nutrição animal no norte do Brasil com um portfólio completo que vai desde suplementos minerais até rações completas focadas em bovinos de corte e leite.

Sobre a Nutreco

Diariamente, os 12.300 colaboradores da Nutreco em mais de 37 países renovam o compromisso de Alimentar o Futuro com sustentabilidade em todas as iniciativas realizadas. Nossas soluções vão além da nutrição – nós oferecemos conhecimento e avançadas tecnologias para ajudar os clientes a produzir mais proteínas animais de maneira sustentável para alimentar a população global, que está em crescimento.

Com mais de 100 anos de experiência, a Nutreco é líder global em nutrição animal por meio da sua divisão Trouw Nutrition e em nutrição de aquacultura por meio da divisão Skretting. O time NuFrontiers trabalha para identificar, desenvolver e investir em inovações disruptivas para toda a cadeia de valor. Em 2020, a Nutreco obteve receita de € 6,4 bilhões. A empresa é subsidiária da SHV Holdings N.V., multinacional familiar com vendas totais de €19,2 bilhões em 2019. Mais informações: www.trouwnutrition.com.br