Agro Nacional tem nova temporada na TV Brasil

O Agro Nacional volta à grade de programação da TV Brasil na próxima segunda-feira (5), em sua terceira temporada. Apresentado pela jornalista Priscila Rangel, o programa aborda questões do campo e do agronegócio e vai ao ar às segundas, quartas e sextas, às 6h30, com 26 minutos de duração.

Na primeira semana, o público acompanha uma grande reportagem seriada sobre os cafés Robustas Amazônicos, em Rondônia. A atração mostra a produção e o legado sustentável da cultura na região e a produção de café orgânico em uma aldeia indígena da etnia Aruá.

Outro destaque é a entrevista com a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina. Dividida ao longo dos três programas da semana, o bate-papo revela o compromisso da ministra com o desenvolvimento no campo e as alternativas e investimentos na produção e no pequeno produtor rural. Na edição de segunda, Tereza Cristina fala sobre agricultura familiar e o bom momento do setor, apesar da pandemia de covid-19.

O programa traz ainda matérias sobre o que são plantas alimentícias não convencionais (Panc) e a arte das bolsas feitas de palha de milho. Tem também receita de caldinho de feijão com perfume de cachaça e informações a respeito do trabalho de silagem do milho usado na alimentação de bovinos.

Sobre o programa

O Agro Nacional traz o universo do campo para a telinha. Com entrevistas, reportagens e dados atualizados, a produção da TV Brasil aborda temas que envolvem a cultura rural de maneira simples e com linguagem acessível a todos os públicos.

Em quadros variados, a atração da emissora pública exibe matérias da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), de parceiros como o canal Vale Agrícola e das emissoras afiliadas que integram a Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP).

Com uma perspectiva que abrange as peculiaridades das diferentes regiões do Brasil, o programa discute assuntos diversos como tecnologia 4.0, alimentos orgânicos, economia baseada no agronegócio, gastronomia, sustentabilidade e também aspectos sobre a cultura e a produção agrícola.

O programa destaca as agendas dos principais eventos do setor, que movimenta milhões de reais no país. O Agro Nacional também mostra os índices e tabelas de preços que regulam o mercado produtor brasileiro.

Ao vivo e on demand

Acompanhe a programação da TV Brasil pelo canal aberto, TV por assinatura e parabólica. Sintonize: tvbrasil.ebc.com.br/comosintonizar

Seus programas favoritos estão no TV Brasil Play, pelo site play.ebc.com.br ou por aplicativo no smartphone. O app pode ser baixado gratuitamente e está disponível para Android e iOS. Assista também pela WebTV: tvbrasil.ebc.com.br/webtv