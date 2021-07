Em Rondônia, 777 pessoas tomaram vacinas vencidas da AstraZeneca

A informação é da Folha de S.Paulo, nesta sexta-feira. De acordo com a publicação, pelo menos 26 mil doses vencidas da vacina AstraZeneca foram aplicadas em diversos postos de saúde do país, o que compromete sua proteção contra a Covid-19. Os dados constam de registros oficiais do Ministério da Saúde. Em Rondônia foram 777 pessoas que tomaram essas vacinas, a maioria de Cacoal, 475, do lote CTMAV501, aplicadas na UBS São Marcos. Em seguida aparece Porto Velho, com 170 pessoas na Rede de Frio. A lista de cidades e pessoas vacinas está no final da matéria.

Ainda segundo a publicação, “todos os imunizantes expirados integram oito lotes da AstraZeneca importados ou adquiridos por consórcio. Um deles passou da validade no dia 29 de março”.

4120Z001

4120Z004

4120Z005

CTMAV501

CTMAV505

CTMAV506

CTMAV520

4120Z025



A publicação informa que além disso, “outras 114 mil doses da vacina AstraZeneca que foram distribuídas a estados e municípios dentro do prazo de validade já expiraram”

Ainda de acordo com o Folha , “quem tiver recebido uma dose de um desses oito lotes de AstraZeneca após a data de validade deve procurar uma unidade de saúde para orientações e acompanhamento. Além disso, de acordo com o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra Covid-19, quem tomou imunizante vencido precisa se revacinar pelo menos 28 dias depois de ter recebido a dose administrada equivocadamente. Na prática, é como se a pessoa não tivesse se vacinado”.

Veja os locais em Rondônia que aplicaram vacinação vencida e a quantidade:



UBS SAO MARCOS – CACOAL: 475

CENTRAL DE REDE DE FRIO PORTO VELHO: 170

HOSPITAL MUNICIPAL MATERNO INFANTIL CACOAL: 34

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARIQUEMES: 21

UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA RUTE DE SOUZA DE OLIVEIRA – JARU: 15

UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA NOVA VIDA – SERINGUEIRAS: 14

HOSPITAL REGIONAL DE ARIQUEMES: 11

HOSPITAL DR CLAUDIONOR COUTO RORIZ - JI-PARANA: 9

UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE IVALDO DE SOUZA – CHUPINGUAIA: 5

CENTRO DE SAUDE OURO PRETO OURO PRETO DO OESTE: 3

UNIDADE BASICA DE SAUDE ESTER DA SILVA ZOTESSO – TEIXEIROPOLIS: 3

UNIDADE BASICA DE SAUDE LEONARDO ALVES DE SOUZA – VILHENA: 2

UBS FRANCISCO RAMIRES – URUPA: 2

UNIDADE BASICA DE SAUDE SETOR 19 CARLOS ROBERTO MAZALA- VILHENA: 2

US DA FAMILIA FUND NAC DE SAUDE SETOR B – CEREJEIRAS: 1

UBS SETOR 01 - ITAPUA DO OESTE: 1

HOSPITAL DE PEQUENO PORTE ENFERMEIRA ANA NERI - ALTO ALEGRE DOS PARECIS: 1

CENTRO DE SAUDE ELENIZA FELIX DO CARMO - NOVA MAMORE: 1

UNIDADE MISTA COSTA MARQUES COSTA MARQUES : 1

HOSPITAL MUNICIPAL EXPEDITO GONCALVES FERREIRA - NOVA UNIAO: 1

HOSPITAL DE PEQUENO PORTE OSVALDO CRUZ - ALTO PARAISO: 1

UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA EDMUR JOSE MARCHIOLI – CACOAL: 1

HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE THEOBROMA – THEOBROMA: 1

UNIDADE BASICA DE SAUDE JUSTINO MACIEL LEITE - PIMENTEIRAS DO OESTE: 1

UNIDADE BASICA DE SAUDE VANILDO CHAGAS HADMAN – CUJUBIM: 1