Saber como está o mercado de carros elétricos no Brasil e quais as previsões do futuro é, hoje, uma necessidade de quem se vê dirigindo com frequência no futuro. Afinal de contas, a previsão é de que o mercado no futuro seja composto somente por automóveis desse tipo, já que veículos com motores à combustão estão com data de vencimento planejada na lei no Brasil e em vários outros países.

Aqui em nosso país, a legislação prevê o fim do comércio de carros a combustão ao redor de 2030. Ainda não dá para saber se, de fato, essa medida será implementada, mas esse é o plano atual. Enquanto isso, algumas regiões já se adiantaram, como Fernando de Noronha, que já tem medidas em ação agora mesmo contra a venda de carros a combustão, especialmente porque todo o acesso no arquipélago é mais controlado.

Com isso em mente, precisamos entender como está o mercado de carros elétricos no Brasil e quais as previsões para o futuro de curto prazo no segmento. Quer saber mais sobre o assunto? Então siga a leitura do artigo abaixo, feito em parceria com o Sul Carro!

Como está o mercado de carros elétricos no Brasil hoje?

O segmento de carros elétricos no Brasil vive um momento muito curioso. De um lado, é um setor em amplo crescimento, ninguém pode negar. Só nos últimos 3 anos, o crescimento da área foi de 75% - e isso considerando a pandemia do novo coronavírus no meio. Para fins de comparação, no ano passado o segmento de veículos a combustão caiu 26%. Então, desse ponto, dá para ver que o crescimento é considerável e bem acima da média.

No entanto, permanece um fato: é um mercado muito pequeno ainda. Basta ver como, na pré-pandemia, a expectativa era de 27 mil veículos elétricos registrados no Brasil. Em 2020, foram emplacados mais 19.745, o que significa que o total atualmente deve girar em torno de 46 mil, 47 mil mais ou menos. Em comparação com os 107 milhões de veículos em circulação no Brasil (considerando todos os tipos possíveis), os veículos elétricos são realmente minoria da minoria. Mesmo se considerarmos só os 58 milhões de carros automóveis, ainda assim os 47 mil elétricos não representam muita coisa.

Ou seja, o segmento vive momentos contraditórios. De um lado, o crescimento é mesmo alarmante, mas o tamanho ainda é pequeno demais para chegar em 2030 e assumir todo o segmento de vendas nacional.

Quais as previsões para o segmento?

As previsões atuais para o setor de carros elétricos no Brasil apontam para a manutenção da tendência de crescimento. Se ela será o suficiente para tornar esse tipo de automóvel mais comum no país, no entanto, ainda resta a ver.

À princípio, o Brasil deve acompanhar as tendências mundiais e receber os benefícios que virão sobre isso, mesmo que de forma indireta. Por exemplo, a Foxconn, fabricante de iPhones, planeja lançar um carro elétrico popular (feito para o mercado chinês) em breve. Isso deve parar no Brasil de alguma forma ou outra, claro.

Ao mesmo tempo, as grandes montadoras elaboram planos para só vender carros elétricos a partir de 2030, incluindo a Volkswagen e a Fiat. Como ambas são líderes de mercado por aqui, provavelmente a estratégia será a mesma em nosso país.

Por isso, podemos esperar um cenário em que a adoção de carros elétricos crescerá bastante nos próximos anos até se tornar maioria entre os carros mais comuns do país.

Quais os desafios atuais?

Existem muitos desafios para que essas previsões se realizem, especialmente aqui no Brasil. Em termos de infraestrutura, nosso país está alguns degraus abaixo dos principais países do mundo na adoção dos carros elétricos.

Para começo de conversa, a infraestrutura nacional ainda é muito pequena para alimentar uma frota grande de automóveis eletrificados. Não há postos nas principais cidades e é necessário uma adaptação para quem tiver os veículos. Por isso, somente pessoas com uma faixa de renda maior podem ter acesso aos automóveis elétricos.

Isso, aliás, leva ao segundo desafio do setor: o alto preço. Os carros elétricos mais baratos custam mais de R$100.000,00, um valor inacessível para os brasileiros. Assim que os veículos começarem a serem feitos aqui e a tecnologia se popularizar, o preço deverá baixar.

O resumo da ópera é esse: com preços mais baixos e maior infraestrutura, os carros elétricos deverão crescer e cumprir a previsão de sucesso no segmento.

Agora que você já sabe como está o mercado de carros elétricos no Brasil e quais as previsões para o futuro próximo, é hora de se preparar para o que vem por aí. É importante ter em mente que o setor deverá, aos poucos, tomar o lugar dos automóveis de combustão, ainda que isso provavelmente leve algum tempo para acontecer. Por isso, você terá todo o tempo que precisa para se preparar.

Gostou do conteúdo? Qual a sua opinião sobre carros elétricos? Comente abaixo!