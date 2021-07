Fapeam divulga resultado do programa de apoio à popularização da CT&I no Amazonas

Um total de 23 propostas foram aprovadas no Programa de Apoio à Popularização da Ciência, Tecnologia e Inovação (POP CT&I), edital Nº 003/2021, da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam). O Programa apoia a realização de eventos de popularização da ciência, prioritariamente no interior do estado, visando fortalecer a Semana Estadual de Ciência e Tecnologia/2021 e a política pública de CT&I do Amazonas.

O resultado final foi divulgado nesta sexta-feira (02/07). Os eventos serão realizados em Manaus e nos seguintes municípios do Amazonas: Careiro da Várzea, Parintins, Tefé, Iranduba, Humaitá, Santo Antônio do Içá, Novo Airão, e Itacoatiara.

As atividades serão realizadas de outubro a novembro deste ano e são voltadas para o público em geral, setores específicos e estudantes do Ensino Fundamental, Médio e Superior.

Com investimento da ordem de R$ 600 mil, o POP CT&I foi lançado em março deste ano, e apoia a realização de exposições, feiras, oficinas, minicursos, palestras e outras atividades interativas sobre ciência, tecnologia e inovação, com intuito de estimular a geração de conteúdos e o compartilhamento de experiências de divulgação e popularização da ciência, como ferramentas efetivas para o alcance da melhoria de vida da população.

Confira o Resultado do POP CT&I Edital Nº 003/2021