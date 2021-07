Unesp sela parceria para colaborar na gestão de resíduos sólidos

Na tarde da última quarta-feira (30), a Unesp assinou um Protocolo de Intenções com a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente (SIMA) para fortalecer as ações promovidas pelo Comitê de Integração de Resíduos Sólidos (CIRS).

A ideia é que a Universidade colabore de maneira técnico-científica para a gestão e o gerenciamento desses materiais no estado de São Paulo durante dois anos.

O comitê trabalha para que políticas públicas voltadas aos resíduos sólidos sejam executadas de maneira regionalizada no estado e a Unesp é a universidade pública de maior abrangência territorial em São Paulo.

“Ter a Unesp ao nosso lado é uma oportunidade de ouro. É uma alegria muito grande fazer uma cooperação com uma das melhores universidades do país”, disse o secretário de infraestrutura e meio ambiente Marcos Penido.



A celebração da assinatura do protocolo foi realizada em evento online e contou com a participação do reitor da Unesp, professor Pasqual Barretti, do secretário estadual de infraestrutura e meio ambiente, Marcos Penido, e do coordenador executivo do comitê, José Valverde, mediador da conferência.

Vejaaquio vídeo.

A universidade está mais próxima do poder público e das secretarias. Está trazendo sua expertise para o desenvolvimento social, que é o nosso objetivo maior para com a sociedade”, disse o reitor Pasqual Barretti.

Também participaram da cerimônia os professores Edson Botelho, pró-reitor de pesquisa, Raul Guimarães, pró-reitor de extensão universitária e cultura, Antonio Leal, assessor da pró-reitoria de extensão universitária e cultura, e Fernando Okimoto, da Faculdade de Ciências e Tecnologia (FCT), câmpus de Presidente Prudente.

Nos municípios paulistas, o tratamento de resíduos é orientado pelo Plano Estadual de Resíduos Sólidos (PERS), que institui diretrizes para a gestão correta desses materiais para os próximos 15 anos. O documento é alinhado aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU), com os quais as pesquisas desenvolvidas pela Unesp também dialogam.

“A agenda do gerenciamento de resíduos é uma questão inadiável. E queremos fazer isso relacionando esse trabalho com a Agenda 2030, com os ODDs”, disse o pró-reitor de extensão Raul Guimarães.

Ações conjuntas entre a Unesp e a SIMA já ocorrem há tempos. Em outubro de 2020, professores da FCT elaboraram um conjunto de ações para nortear as atividades do Consórcio Intermunicipal de Resíduos Sólidos do Oeste Paulista, uma das associações estruturadas pelo CIRS.

Chamado de Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PIGIRS), o projeto propôs estratégias e metas para orientar a gestão e o gerenciamento de resíduos sólidos dos dez municípios que compõem o consórcio: Álvares Machado, Caiabu, Martinópolis, Paraguaçu Paulista, Presidente Bernardes, Presidente Prudente, Rancharia, Regente Feijó, Santo Anastácio e Santo Expedito.

“O PIGIRS planeja, mas também dá sugestões de caminhos a serem seguidos. E isso vai ser possível com a colaboração de todos nós”, disse o professor Fernando Okimoto, um dos coordenadores do plano.