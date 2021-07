Como montar uma brinquedoteca em espaços pequenos

O isolamento social e a falta de aulas presenciais trouxeram um desafio inédito: crianças estão o tempo inteiro em casa, juntas com os pais trabalhando em home office. Para que o caos não se instale, as famílias estão reformulando os espaços a fim de encontrar um local adequado onde a garotada possa brincar mais à vontade – são as brinquedotecas.

Muitos profissionais decoradores e arquitetos sugerem usar a varanda, um quarto da bagunça que fica na área de serviço, uma dispensa ou closet subutilizados em suas funções de origem e transformar tais espaços da casa em uma solução.

Com orientação profissional ou não, as famílias estão descobrindo que as brinquedotecas podem ser montadas em espaços pequenos, sem prejuízo para a dinâmica infantil e para o funcionamento da rotina no restante da casa. A vantagem é ter um cantinho funcional, independente dos tempos pandêmicos.

Ambientes menores funcionam bem

A brinquedoteca não precisa ser grande. O importante não é a dimensão e sim os elementos. É preciso ter um mobiliário adaptado ao tamanho das crianças, para que elas tenham acesso fácil aos brinquedos, sem incomodar os adultos, e possam aprender a guardá-los, mantendo o lugar sempre organizado.

Mas o que a brinquedoteca ideal precisa ter? Para começar, é necessário ser decorada de maneira a se tornar atraente aos pequenos, que seja aconchegante e de acordo com a idade deles. Para criar o clima de brincadeira e ainda proteger o imóvel, uma boa solução é a instalação do papel de parede infantil.

Esse é um elemento que estimula a imaginação, criando “um mundo” só para as crianças, e deve combinar com o restante do ambiente. Esse papel pode ter ainda um espaço semelhante a um quadro negro, onde se pode rabiscar a parede à vontade, sendo mais uma opção lúdica.

O papel de parede infantil pode ter mais espaços interativos, como por exemplo, a metragem para medir a altura ou um mapa mundi para incentivar o aprendizado. O colorido é importante para deixar o espaço com cara de lugar para crianças brincarem.

A escolha do papel de parede ajuda a determinar o restante da decoração. A cor de fundo, por exemplo, auxilia o local a se tornar mais claro, sendo uma referência para instalação da iluminação artificial. Mas é bom considerar que a iluminação natural seja a principal.

Foto: Lar Adesivos/Divulgação

Local reservado ajuda na organização

Esta é outra vantagem de ter a brinquedoteca. Com um ambiente reservado para a garotada, o restante da casa fica mais arrumado. Uma boa ideia é delimitar o local com um tapete colorido, para que o espaço infantil não invada outros cômodos na casa.

Vale instalar uma bancada com nichos de vários tamanhos. O tampo serve para desenhar e pintar e as prateleiras guardam as caixas de brinquedos. Mesinhas e cadeiras baixas completam a ambientação, para que as crianças fiquem à vontade para brincar.

Não pode faltar um espaço para colocar uma pequena estante – que pode ser feita com caixotes de madeira – para colocar coleção de gibis, livros de histórias e cadernos de desenho. Dois caixotes empilhados são suficientes para abrigar um bom número de publicações.

Cantinho delas

A brinquedoteca faz com que o quarto dos filhos fique mais organizado e reservado para estudarem e descansarem. Psicologicamente, ajuda a torná-los menos bagunceiros e mais independentes, afinal o espaço é só deles. Ao idealizar e construir a brinquedoteca, a opinião dos pequenos é importante, afinal são eles que irão usar.

Quando sai do quarto, o espaço influencia na interação de toda a família. Permite aos adultos tomar conta da garotada de maneira mais fácil. Eles estão ali, brincando perto dos pais, que podem checar se estão fazendo algo perigoso.

Esse é um jeito de usar um espaço mal aproveitado no imóvel e acabar com o estresse de quem está obrigado a passar mais tempo dentro de casa, conciliando trabalho, atividades domésticas, a convivência prazerosa com as crianças.