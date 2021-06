Fapeam divulga resultado do programa de apoio à realização de eventos científicos e tecnológicos

A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam) anunciou nesta quarta-feira (30/06), o resultado final do Programa de Apoio à Realização de Eventos Científicos e Tecnológicos no Estado do Amazonas (Parev), Edital Nº005/2021, Chamada I. Lançado no mês de março deste ano, oito projetos foram aprovados na análise de mérito.

O Parev é um Programa do Governo do Amazonas, por meio da Fapeam, que apoia a realização eventos relacionados à ciência, tecnologia e inovação, como congressos, simpósios, workshops, seminários, ciclo de palestras, conferências e oficinas de trabalho, visando divulgar resultados de pesquisas científicas e contribuir para a promoção do intercâmbio científico e tecnológico.

Os eventos serão sediados no Amazonas, de outubro a dezembro deste ano, e contemplam as seguintes modalidades: regional (3), nacional (4) e internacional (1).

Com investimento de R$2,5 milhões, o Parev é dividido em duas chamadas. A primeira para eventos que vão ocorrer de agosto a dezembro de 2021; e segunda chamada voltada para eventos a serem realizados de fevereiro a junho de 2022. O resultado da Chamada II está previsto para o mês de outubro deste ano.

Confira aqui o resultado do Parev Chamada I