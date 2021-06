Senado prorroga por 120 dias a comissão de acompanhamento da pandemia

O Senado aprovou hoje (29) o pedido de prorrogação da Comissão Temporária da Covid-19 por mais 120 dias. A comissão, presidida pelo senador Confúcio Moura (MDB-RO), tem a função de acompanhar as ações de enfrentamento à pandemia. Ela foi criada em fevereiro e teve 25 reuniões até o momento.

O colegiado realiza audiências públicas nas quais debate, dentre outros temas, o plano de imunização do país, os impactos econômicos da pandemia, os impactos na educação do país e a situação de parcelas mais vulneráveis da sociedade diante do covid-19. Nesses debates foram ouvidos autoridades federais, estaduais, distritais e municipais, além de cientistas e representantes da sociedade civil.

O autor do requerimento de prorrogação foi o próprio presidente do colegiado. “Ora, neste momento em que a pandemia continua a ceifar a vida de milhares de brasileiros, e em que devemos concentrar nossos esforços na vacinação e em outras providencias para o combate ao coronavírus, impõe-se a esta Casa a prorrogação dos trabalhos dessa comissão, para que o Senado Federal possa continuar a cumprir o seu papel institucional de acompanhar e fiscalizar as atividades desenvolvidas pelo Poder Executivo no combate à pandemia”, afirmou Confúcio no pedido.