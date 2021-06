Estado de SP recebe 1 milhão de doses da Vacina do Butantan prontas para aplicação

O Governador João Doria, o Secretário da Saúde, Jean Gorinchteyn, o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas e a coordenadora geral do Plano Estadual de Imunização, Regiane de Paula, acompanharam nesta terça-feira (29) a chegada de 1 milhão de frascos monodose da Coronavac prontos para aplicação.

“As vacinas que chegam neste momento serão encaminhadas amanhã à noite ao Ministério da Saúde e depois de amanhã, já na quinta-feira, para a aplicação no braço de 1 milhão de brasileiros”, disse Doria.

As doses enviadas pela biofarmacêutica chinesa Sinovac chegaram em voo da companhia aérea Latam, que pousou por volta das 19h20 no Aeroporto Internacional de Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo. A aeronave saiu de Pequim, na China e fez escala em Amsterdã, na Holanda, antes de chegar ao Brasil.

As novas doses poderão ser liberadas rapidamente ao Programa Nacional de Imunizações (PNI), sem necessidade de passarem pelo processo de envase. A chegada das vacinas prontas é resultado de um encontro entre representantes do Governo de São Paulo, Instituto Butantan e a Sinovac. No último dia 22/6, o Governador João Doria se reuniu no Palácio dos Bandeirantes com o Secretário da Saúde, Jean Gorinchteyn, o Presidente do Butantan e o Vice-Presidente Mundial da Sinovac, Weining Meng.

Durante a reunião, Doria solicitou à parceira internacional do Butantan no desenvolvimento do imunizante o envio de vacinas contra a COVID-19 prontas para uso, ao mesmo tempo em que faz as remessas do IFA (Ingrediente Farmacêutico Ativo) para produção de doses na fábrica do Butantan. O pedido foi prontamente atendido por Meng.

A chegada de vacinas prontas dá mais agilidade à campanha de vacinação não apenas em São Paulo, mas em todo o Brasil. Isso porque a produção em São Paulo envolve processos de envase, rotulagem, embalagem e um rigoroso controle de qualidade antes do fornecimento das vacinas ao Ministério da Saúde. O prazo entre a chegada de IFA (Ingrediente Farmacêutico Ativo) e a entrega das vacinas produzidas no Butantan gira em torno de 15 a 20 dias.

No último sábado (26) o Butantan recebeu 6 mil litros de IFA (Ingrediente Farmacêutico Ativo), o que permitirá a produção de mais 10 milhões de doses. O processo de envase da matéria-prima já foi iniciado. Com os 1 milhão de frascos de monodoses prontos para aplicação e mais 10 milhões de vacinas produzidas a partir de matéria-prima enviada pela Sinovac será possível totalizar em julho 63,212 milhões de doses entregues ao PNI. Desde 17 de janeiro o Butantan já liberou 52,212 milhões de vacinas para a imunização dos brasileiros.