..."ou veio de Jaru? Mulher descobre amante do marido e troca de lugar com ela

Uma mulher de 32 anos descobriu que o marido tem uma amante há três anos, ao saber ela trocou de lugar, a esposa passou a ser amante e a amante se tornou esposa. O marido de 38 anos não sabe o porquê da atitude da esposa, ambos moram em Jaru, RO.

Em uma noite de amor entre o marido e a esposa, o homem trocou o nome da mulher pelo nome da amante, foi aí que a esposa desconfiou e passou a investigar, após alguns meses descobriu que o marido com quem era casado há sete anos tinha uma amante há três anos.

A esposa chamou o marido para conversar e obrigou a buscar a amante para terem uma conversa, para a amante ir à casa da esposa foi preciso a mulher dizer que se ela não participasse da conversa, a esposa iria contar para a família dela e para a família do marido.

Por muito insistir e com muito medo de algo de ruim acontecer a amante de 22 anos topou conversar. Com os três juntos a esposa disse que iria sair de casa e a amante iria ficar no lugar dela, mas que ela passaria ser amante do marido, pelo mesmo tempo que estava sendo traída, três anos, após isso largaria ele de vez.

O marido ainda não acredita no que está acontecendo, disse ao PORTALP1 que não sabe como será de agora para frente, mas gostou.

“ Cara, não caiu a ficha até agora estou morando com a amante, a minha esposa se mudou para um apartamento, não sei como será de agora em diante, mas estou gostando kkkkk”

Nossa reportagem não conseguiu falar com a amante que hoje é esposa para saber como está sendo para ela. A esposa disse que está adorando a vida de ser amante do marido.

“ Ah, estou adorando, ele me dar de tudo que peço, não preciso lavar, nem passar, nem cozinhar, ela ficou com todo o trabalho, só vejo ele cheiroso e carinhoso comigo”. Disse a ex esposa de 32 anos.

O casal que viveram juntos há sete anos não tem filhos, hoje vivem juntos e separados ao mesmo tempo.