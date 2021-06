Primeiro carro: 5 formas de cuidar para aumentar seu valor

Uma das experiências mais marcantes na vida de um jovem é ir até uma concessionária para comprar o seu primeiro automóvel, muitas vezes acompanhado dos pais. No entanto, além de ganhar a liberdade de ir e vir, o jovem ganha também a responsabilidade de conservar aquele veículo e aumentar sua vida útil ao máximo. Mas como fazer isso? Quais são as formas de cuidar do primeiro carro?

Hoje em dia, é importante ter em mente que é muito raro que a pessoa tenha um primeiro carro que seja 0km. Apenas em casos muito específicos que o primeiro automóvel de alguém é novo. Na maior parte das vezes, o veículo é usado (o que explica a idade média da nossa frota ser de 10 anos). Por isso, é duas vezes mais importante saber como cuidar do carro para conservar sua durabilidade.

Quer aprender quais as principais formas de cuidar do primeiro carro? Então siga a leitura abaixo!

5 formas de cuidar do primeiro carro

1. Entenda as particularidades de cada montadora

Um dos principais ensinamentos que as pessoas com primeiros automóveis aprendem é que cada montadora tem sua particularidade. Por exemplo, carros novos Fiat contam com tecnologias e recursos que veículos da Renault ou da Chevrolet não têm. O contrário é verdadeiro: quem é dono de um automóvel da Volkswagen vive uma experiência diferente de quem tem um da Ford.

Por isso, é importante entender quais são as particularidades daquela montadora que você comprou. Os carros dela costumam ter problemas na suspensão? Talvez ela tenha um serviço de manutenção mais barato? Enfim, seja como for, analise a situação e entenda qual é o contexto básico para cuidar melhor daquele modelo em específico.

2. Faça manutenção preventiva

Um cuidado importante para manter a vida útil do seu primeiro carro é fazer a sua manutenção preventiva adequadamente. O primeiro passo para isso, claro, é seguir os requisitos de revisão que estão no Manual do Proprietário.

Nesse caso, é importante conferir o prazo médio de revisão para cada item e segui-lo dentro do limite estabelecido. Normalmente, a média de quilometragem para revisão é de 20 mil quilômetros (já que essa é a média andada por cada motorista), mas nem todos itens são assim. Alguns filtros, por exemplo, podem exigir troca a cada 5 quilômetros. O óleo do motor também pode ter revisão mais cedo (dependendo do seu tipo, por exemplo).

Uma dica importante é procurar por aplicativos que criam um calendário automático de revisão do seu carro. Com base nele, é possível saber exatamente quando conferir cada detalhe do seu automóvel, evitando que alguma peça cause problemas no longo prazo.

3. Cuidado com os pneus

Uma das peças mais importantes de um automóvel é o seu pneu. Ele causa impacto em praticamente todos os outros sistemas e, portanto, tem o potencial de garantir mais anos de vida útil ao seu carro, caso bem usado.

No geral, é importante que o pneu instalado seja do tipo certo, nas proporções corretas e feito para aguentar o peso daquele veículo. Depois disso, é essencial que ele esteja sempre bem calibrado, alinhado e balanceado.

Sem estar assim, o pneu não absorverá adequadamente o impacto de andar na rua e, dessa forma, transmitirá mais danos para a suspensão e exigirá mais dos freios. Ou seja: desgastará mais essas duas áreas.

Além disso, sem estar bem calibrado, o pneu forçará o motor a produzir mais energia, o que pode dar problema nessa peça também.

4. Mantenha o carro limpo

Poucas pessoas realmente apreciam os benefícios de ter um carro limpo. Isso porque um automóvel sujo não é apenas desagradável de andar, mas também pode gerar problemas sérios.

Para começar, manchas no estofado do banco e em outras áreas são difíceis de tirar e desvalorizam muito o automóvel na hora de revendê-lo. O mesmo vale para arranhões na lataria.

Em segundo lugar, o acúmulo de sujeira em algumas partes do carro (especialmente nas rodas), pode piorar o seu funcionamento e até mesmo causar desgaste em certas peças. Portanto, lave seu automóvel uma vez por mês ou a cada 2 meses, no mínimo.

5. Cuidado com hábitos negativos

Por fim, evite hábitos negativos na hora de dirigir, como estacionar com o pneu encostado no meio fio, passar pela lombada com os pneus virados ou descansar o pé na embreagem.

Todos esses problemas causam desgastes e danos ao automóvel, o que prejudica a sua vida útil no longo prazo.

Pronto! Agora que você já conhece as principais formas de cuidar do primeiro carro, é hora de colocar essas dicas em ação e aumentar a vida útil do automóvel. Com base nesse conhecimento, será possível manter a durabilidade do veículo ao máximo possível, evitando problemas que são facilmente preveníveis, mas que normalmente pegam motoristas que não cuidam dos seus carros.

E aí, gostou das dicas?