Adaf adota Protocolo Virtual

Para modernizar e melhorar o fluxo dos processos administrativos do Governo do Amazonas, aAgência de Defesa Agropecuária e Florestal(Adaf) está adotando o Sistema de Gestão Eletrônica de Documentos (Siged). A partir desta segunda-feira (21/06), a Adaf passou a utilizar o Protocolo Virtual para recebimento de documentos no órgão. A plataforma está disponível no site www.adaf.am.gov.br.

O serviço deverá ser implementado nas Unidades de Sanidade Animal e Vegetal (Ulsavs) no interior ainda neste ano.

A Adaf ressalta que o Protocolo Físico continua funcionando para o registro dos documentos, a exemplo de requerimentos de vistoria prévia, plantas sanitárias e entre outros, por se tratarem de demandas específicas dos serviços prestados pela autarquia. Para otimizar o recebimento de documentos, a Adaf disponibiliza também o e-mail [email protected].

“Por determinação do governador Wilson Lima, estamos modernizando os processos administrativos dos nossos serviços, reduzindo o uso de papel, levando em consideração os benefícios da digitalização dos documentos para a sustentabilidade e a otimização dos trâmites da administração pública”, destacou o diretor-presidente da Adaf, Alexandre Araújo.

Sobre o Siged

O Siged foi instituído pelo governo por meio do Decreto nº 42.727, no dia 8 de setembro de 2020, como sistema oficial da administração pública direta e indireta.

O Siged permite o envio de documentações de forma 100% eletrônica, sem o uso de papel, diminuindo custos, sendo mais prático e seguro o protocolo de documentos entre os órgãos do Poder Executivo estadual e o público externo.

O sistema foi criado pela Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz-AM) e pela empresa Processamento de Dados do Amazonas (Prodam) para manter o funcionamento do protocolo da Sefaz, por conta da Covid-19 e a adoção de medidas preventivas.