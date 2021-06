Equipe do Cetam recebe treinamento da Afeam

Servidores doCentro de Educação Tecnológica do Amazonas(Cetam) participaram, nesta quinta-feira (24/06), de treinamento na sede da Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam), localizada no bairro Flores, zona centro-sul de Manaus.

O objetivo do encontro foi capacitar o grupo, formado por 21 pessoas, para orientar os alunos e ex-alunos da instituição, da capital e interior do estado, que buscarem financiamento pela Afeam.

As direções do Cetam e Afeam assinaram um Termo de Convênio de Cooperação Técnica que possibilitará linha de crédito em valores que variam de R$ 5 mil a R$ 21 mil, especificamente a alunos e egressos de cursos com potencial empreendedor.

O diretor de Relações Empresariais do Cetam, professor Guilherme Sette, também participou do treinamento. Ele ressaltou a importância da iniciativa inovadora para aqueles que sonham abrir o próprio negócio.

“O Governo do Amazonas, por meio do Cetam e da Afeam, demonstra que sua preocupação vai além de capacitar mão de obra para o mercado de trabalho. Ele também dá condições de o profissional empreender”, frisou o diretor.

Servidores do Cetam receberam, da equipe da Afeam, orientações de atendimento, cadastro, análise, contratação e acompanhamento das propostas de crédito.

O treinamento aconteceu no auditório da Afeam, respeitando os protocolos de proteção e prevenção à Covid-19.