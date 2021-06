Fapeam promove webinar sobre pesquisa em Covid-19 no Amazonas

AFundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas(Fapeam) promove na sexta-feira (25/6), às 11h, o Webinar “Pesquisa em Covid-19 no Amazonas”, com intuito de divulgar informações e resultados já alcançados acerca do Estudo CovacManaus. A transmissão ocorrerá no canal do Youtube da Fapeam.

A atividade será mediada pelo pesquisador da Fundação de Medicina Tropical Doutor Heitor Vieira Dourado (FMT-HVD), Wuelton Monteiro, com a participação da médica infectologista (UEA/FMT-HVD), Maria Paula Mourão, e do pesquisador da FMT-HVD, Fernando Val, ambos coordenadores do Estudo CovacManaus.

Com apoio do Governo do Amazonas, por meio da Fapeam, o estudo CovacManaus iniciou no mês de março deste ano, com o objetivo de identificar se aplicação da CoronaVac em pessoas com comorbidades terá impacto na prevenção das formas graves da Covid-19, em Manaus.

O público-alvo do estudo são trabalhadores em exercício da educação pública e privada e servidores da Secretaria Pública de Segurança (SSP-AM), com atuação em Manaus, na faixa etária entre 18 e 49 anos.