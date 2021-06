Projeto oferece conteúdos gratuitos sobre as Olimpíadas deTóquio

O Instituto Impulsiona em parceria com o Ministério da Educação lançou nesta quarta-feira (23) o projeto “Tóquio 2020 nas suas aulas” voltado para as instituições de ensino. Com conteúdos gratuitos sobre as Olimpíadas, o site reúne aulas digitais, cursos e desafios com premiação para os professores.

Bolsas permitem que atletas continuem com os estudos

Em comemoração ao dia olímpico celebrado mundialmente na data de hoje, o projeto recém-lançado oferece desde as formas lúdicas de praticar modalidades pouco populares no país, como o hóquei, beisebol e rubgy, transitando pelo significado de símbolos dos Aros Olímpicos e os mascotes.

O site também inclui temas mais sérios como o combate ao doping, a participação das mulheres nos jogos e a inclusão de pessoas com deficiência no esporte.

Os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio acontecem de 23 de julho a 5 de setembro. Como de costume, escolas do mundo todo irão celebrar o evento de forma interdisciplinar.

A expectativa do Ministério da Educação e do Impulsiona é de que 30 mil professores utilizem os materiais disponíveis gratuitamente na página do instituto.