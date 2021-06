Táxi aéreo alemão que deve operar nas Olimpíadas faz voo teste

O táxi áereo Volocopter 2X, da empresa de mobilidade urbana alemã Volocopter voou durante 3 minutos sobre o Aeroporto de Le Bourget, durante o Fórum Aéreo de Paris. O evento marcou o início de um teste de várias etapas para trazer este tipo de veículo com segurança para a Região Parisiense, que compreende 18 regiões administrativas na França, até 2024, quando serão realizados os Jogos Olímpicos. Na ocasião — a primeira demonstração em voo público de um táxi áereo movido a eletricidade no país —, os espectadores assistiam enquanto a aeronave, controlada remotamente, voava em uma rota de 500m a velocidades de até 30km de altura ao longo da pista do aeroporto. Eles também puderam sentar-se dentro do modelo para uma experiência em primeira mão e uma explicação detalhada dos benefícios dos serviços de táxi aéreo elétrico. "O primeiro voo hoje em Paris destaca o compromisso da Volocopter em trazer serviços de táxi aéreo para esta região a tempo para os Jogos Olímpicos de 2024", afirmou o CEO da Volocopter, Florian Reuter. "A aliança da Região Parisiense, Grupo ADP e Grupo RATP e sua intenção de trazer táxis aéreos elétricos para a França é um exemplo estelar da abordagem colaborativa que consideramos ser a mais bem-sucedida para adicionar esta categoria emocionante de mobilidade em todo o mundo", completou.