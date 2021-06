Confira agora se você está no 2º lote de restituição do IR 2021

A Receita Federal liberou nesta quarta-feira (23) a consulta ao segundo lote de restituição do Imposto de Renda 2021. De acordo com o Fisco, 4.222.986 de contribuintes serão contemplados com R$ 6 bilhões nesta rodada de pagamentos.

SAIBA SE VOCÊ ESTÁ NO 2º LOTE DE RESTITUIÇÃO DO IR

Todos os contribuintes contemplados neste lote receberão o pagamento da restituição na quarta-feira da próxima semana (30 de junho). O montante será creditado diretamente na conta bancária indicada no momento de entrega da declaração. O primeiro lote foi pago no dia 31 de maio.

Do total de recursos liberados, R$ 2,3 bilhões serão destinados a contribuintes que têm prioridade legal, tais como idosos (876.845), pessoas com deficiência física ou mental ou moléstia grave (54.240) e aqueles cuja maior fonte de renda seja o magistério (385.591).

Há ainda a liberação da restituição para 2.906.310 contribuintes não prioritários que entregaram a declaração até o dia 21 de março. Também aparecem contemplados na rodada de pagamentos restituições residuais dos exercícios de 2008 a 2020 que estavam retidas pelo Fisco.

Quem não receber a restituição nesta fase de pagamentos ainda pode aparecer nas próximas três divulgações, marcadas para os dias 30 de julho, 31 de agosto e 30 de setembro. O aviso dos cidadãos beneficiados ocorre sempre uma semana antes da liberação.

Como consultar?

Além da página na internet, os contribuintes também podem saber se estão no segundo lote de restituição acessando o aplicativo do Fisco disponível para os sistemas Android e iOS.

Após ser depositada, a restituição ficará disponível no banco durante o período de ano. Se o contribuinte não fizer o saque no prazo, deverá solicitar o montante pela, mediante o Formulário Eletrônico — Pedido de Pagamento de Restituição, ou diretamente no e-CAC, no serviço Extrato do Processamento da DIRPF.

O pagamento da restituição é realizado diretamente na conta bancária informada na Declaração de Imposto de Renda. Se, por algum motivo, o pagamento não for realizado, os valores ficam disponíveis para resgate por até um ano no Banco do Brasil.