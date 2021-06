Enem 2021: Confira o passo a passo para realizar a inscrição no exame

Na próxima quarta-feira (30) o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) abre o período de inscrições para o Enem 2021 (Exame Nacional do Ensino Médio) por meio da Página do Participante na internet.

Para ajudar os candidatos neste momento tão importante o R7 elaborou um passo-a-passo com todos os procedimentos para a etapa de inscrição. Confira:

1) Acesse a Página do Participante e insira o CPF e a data de nascimento do candidato. Após o preenchimento o estudante será direcionado para uma nova ficha da qual é preciso inserir os demais dados pessoais, como endereço, telefone, RG, e-mail, entre outros.

2) Posteriormente o candidato deverá criar uma senha de no mínimo dez caracteres para obter acesso ao portal do Enem e demais processos seletivos do governo que utilizam a nota do Enem.

3) Durante o processo de inscrição será possível que o candidato selecione a língua estrangeira que pretende responder na prova e também a cidade em que irá participar do exame.

4) Nesta etapa os candidatos poderão solicitar o atendimento especial, voltado aos estudantes que necessitam de provas adaptadas, por exemplo.

5) O próximo passo é inserir os dados da instituição de ensino do ensino médio e preencher o questionário socioeconômico para que os órgãos possam conhecer o público que participa do exame.

Aos candidatos que não conseguiram a isenção da taxa de inscrição no valor de R$ 85 é necessário a impressão do boleto, já que a inscrição só é confirmada após o pagamento.