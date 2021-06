Osmar Terra diz que fim da pandemia 'não vai demorar muito'

O ex-ministro da Cidadania Osmar Terra deu nesta terça-feira (22), na CPI da Covid, uma nova previsão sobre o fim da pandemia ao ser cobrado durante seu depoimento pelo senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE) sobre diversas projeções suas minimizando a crise sanitária desde o início de 2020.

"No início de janeiro, nós não tínhamos ainda a vacina, e as pessoas estavam questionando: 'Quando é que termina essa pandemia?'. Eu disse: 'vai terminar quando tiver, ou com vacina, ou sem vacina, um número grande de pessoas imunizadas. É isso que vai acontecer, nós vamos somar as pessoas imunizadas com as vacinas e termina. Quando é que vai acontecer? eu acho que não vai demorar muito", disse em seu depoimento.

"Vamos torcer para que, desta vez, o senhor acerte a previsão", respondeu o senador Alessandro Vieira.

Terra descartou efeitos mais graves do novo coronavírus no Brasil desde antes dos primeiros casos confirmados, em fevereiro de 2020. Logo nos primeiros meses da quarentena, ele também chegou a afirmar que a crise acabaria ainda em abril daquele ano.

No Brasil não será diferente, não aconteceu o “achatamento” da curva, e a nossa curva de novos casos cresce rapidamente para atingir o pico ainda em abril, conforme prevíamos desde o início. A quarentena, que tanto está fazendo sofrer a nossa gente, se revelou inútil! https://t.co/eXfipPqAIc pic.twitter.com/mrLdx4wPVt — Osmar Terra (@OsmarTerra) April 18, 2020

Em dezembro, pouco antes da explosão de casos e do colapso hospitalar no estado de Amazonas, o deputado voltou mais uma vez a prever o fim da pandemia. "Repique indica que vírus adquiriu massa crítica de contágio para chegar logo na imunidade de rebanho( 85 a 90% população). (...) Assim estaríamos na reta final da pandemia que deve se resolver em semanas", escreveu em suas redes sociais.

Como justificativa para os erros, Terra citou dados preliminares da China e o surgimento da variante Gama, em Manaus, para justificar suas previsões erradas. "O que eu falei desde o início é que nós não previmos as novas cepas, que não teve nas outras pandemias. Eu estava trabalhando com os dados que eu tinha, os dados das pandemias anteriores, e da China", afirmou.