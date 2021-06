Unicef lança guia ilustrativo para volta às aulas presenciais

O Unicef (Fundo das Nações Unidas para a Infância) em parceria com a Mauricio de Sousa Produções lançaram uma nova cartilha: 'Cuidados na Escola'. O guia ilustrado com a Turma da Mônica traz orientações para prevenção ao combate da Covid-19 e está disponibilizado gratuitamente no site "Juntos Contra o Corona Vírus".

O guia ilustrado pelos personagens do bairro do Limoeiro, aborda informações e procedimentos de forma didática para que os pais, mães e responsáveis orientem os pequenos durante esse retorno às aulas presenciais.

A cartilha foi desenvolvida pela equipe técnica do Unicef das áreas de saúde, educação e Wash (sigla em inglês para Água, Saneamento e Higiene) e conta também com informações e orientações da OMS (Organização Mundial da Saúde), Ministério da Saúde e secretarias de saúde estaduais e municipais.

Além das instruções de prevenção, a cartilha oferece dicas de como abordar o assunto com os filhos e atividades para serem realizadas pelas escolas. O material ainda traz orientações e os cuidados necessários nas salas de aulas, no transporte escolar e também no horário do recreio, por meio do uso de máscaras e a higienização frequente das mãos.

Pensando em mais inclusão, há ainda ações de prevenção para crianças e adolescentes com deficiências cognitivas ou respiratórias graves que acarretam na dificuldade de utilização das máscaras. Além disso, propõe alternativas a crianças e adolescentes com perda ou problemas auditivos, que precisam ter a leitura labial e visualizar as expressões do locutor como o uso de máscaras transparentes, por exemplo. Dessa forma, é possível construir um ambiente seguro e que garanta oportunidades de aprendizagem a todos.

Desde o início da pandemia, o Unicef e a Mauricio de Sousa Produções vêm trabalhando juntos para levar informações à toda população, desenvolvendo diversos materiais com orientações contra o coronavírus por meio dos canais digitais. A iniciativa faz parte do projeto Juntos contra o coronavírus, campanha realizada pela Mauricio de Sousa Produções.

A personagem Mônica é embaixadora do Unicef desde 2007, participando de campanhas relacionadas aos direitos da criança e do adolescente. Seu criador, Mauricio de Sousa recebeu o título de escritor para crianças concedido pelo Unicef.

Para conferir esta e as outras cartilhas basta acessar gratuitamente a página da Unicef na internet.