Etecs divulgam lista de inscrições deferidas e indeferidas

Etecs divulgam lista com os pedidos deferidos ou indeferidos para o 2º semestre do vestibular - (Foto: Gastão Guedes/Divulgação)

A relação de inscrições deferidas e indeferidas no processo seletivo para o segundo semestre das Etecs (Escola Técnica Estadual do Estado de São Paulo) será divulgada nesta terça-feira (22) a partir das 15h no site da instituição.

O pedido de reavaliação permitiu aos candidatos retificarem notas inseridas e reenviar os documentos para validar o procedimento da inscrição. Na próxima segunda-feira (28) serão divulgadas as listas de classificação geral e a primeira de convocados para envio dos documentos de matrícula.

Os cursos terão o início pelos formatos remoto ou híbrido (parte presencial e parte virtual), até que as regras do isolamento social sejam flexibilizadas e seja possível o retorno às aulas presenciais.

Histórico escolar

A seleção dos candidatos se dará por meio de análise do histórico escolar, sem a realização de prova presencial ou online. Serão avaliadas as notas de português e matemática do primeiro ano do ensino médio ou do primeiro termo do ensino médio na modalidade EJA (Educação de Jovens e Adultos), concluídos até 31 de dezembro de 2020. O novo critério de seleção foi adotado visando atender ao distanciamento social, para prevenir a transmissão do coronavírus, e respeitando as recomendações do Governo do Estado de São Paulo e autoridades sanitárias.