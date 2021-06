Setemp e Cetam prorrogam data de início dos cursos de qualificação para 20 de julho

ASecretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo(Setemp), em parceria com oCentro de Educação Tecnológicado Amazonas (Cetam), prorrogou a data de início dos cursos de qualificação para o dia 20 de julho.

Os candidatos selecionados devem ficar atentos ao e-mail a ser encaminhado pelo endereço [email protected] contendo link, orientações para o preenchimento de dados e o envio de documentação. Os candidatos devem atentar ainda para validar a inscrição, clicando no link encaminhado.

O prazo final para o envio da documentação se encerra no domingo (27/06) e o não cumprimento implicará na não efetivação do candidato no curso.