Inscrições abertas para curso preparatório gratutio para o Enem

Inscrições gratuitas para os cursos podem ser realizadas até o dia 30 de junho no site do instituto - (Foto: Freepik)

O “De Olho no Enem” será um dos cursos na modalidade EAD (Educação a Distância) oferecido pelo Instituto Eurofarma para o preparatório do Enem 2021 (Exame Nacional do Ensino Médio). As inscrições podem ser feitas na página do instituto até o dia 30 de junho.

O instituto está com mais de 500 vagas disponíveis para os cursos gratuitos do 2º semestre 2021 que devem ser realizados no formato presencial virtual como o “De Olho no Enem e o Preparatório para Etec”.

Enem 2021: veja 7 livros que podem ajudar a fazer a redação do exame

Ao todo serão oferecidos sete cursos para diversas faixas etárias e especialmente para alunos da rede pública de ensino de todo o país. No formato presencial os cursos serão oferecidos nas unidades Interlagos e Itapevi, localizadas na cidade de São Paulo.