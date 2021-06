Queiroga prevê vacinar com uma dose todos os adultos até setembro

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, acredita que, no ritmo atual da campanha de vacinação, toda a população vacinável do país terá tomado a primeira dose de vacinas contra a covid-19 até setembro. "Pelas 600 milhões de doses que já dispomos é posível antever também que tenhamos a população brasileira acima de 18 anos vacinada até o fim do ano de 2021."

Ele citou que a meta, diante da falta de vacinas no mundo, mostra a força da campanha nacional de imunização.

Queiroga participa nesta segunda-feira (21) de uma audiência pública no Senado.