Bolsa Família retoma pagamento da 3ª parcela do auxílio  

Pagamentos seguem calendário regular do programa assistencial - (Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado - 1º/10/2014)

A terceira parcela do novo auxílio emergencial é liberada nesta segunda-feira (21) aos beneficiários do Bolsa Família com NIS (Número de Identificação Social) final 3.

Os recursos, já disponíveis pelo aplicativo Caixa Tem, já podem ser sacados ou utilizados para o pagamento de boletos essenciais e realização de compras pela internet, além de estabelecimentos comerciais.

Os pagamentos para o grupo seguem o calendário regular do programa assistencial, que é realizado nos dez últimos dias úteis de cada mês, de forma escalonada, de acordo com final do NIS. O cronograma começou na última quinta-feira (17) e segue até o dia 30 de junho.

O governo afirma que o valor da folha de pagamento do auxílio emergencial para o público do Bolsa Família neste mês é de R$ 2,92 bilhões, menos do que os R$ 2,95 bilhões pagos em maio.

Neste mês, 9,77 milhões de famílias serão contemplados com o auxílio - em maio, o número foi de 9,68 milhões e, em abril, passou dos 10 milhões.

A maior parte dos beneficiários é composta por mulheres chefes de famílias, que receberão R$ 375 cada. Em seguida, aparecem os beneficiários que receberão o valor padrão de R$ 250. Os demais, que vivem sozinhos, recebem R$ 150.

Além disso, outras 5,13 milhões de famílias não foram consideradas elegíveis ao auxílio emergencial e continuarão recebendo o benefício usual do Bolsa Família. Nesse caso, o valor total da folha de pagamento é de R$ 1,2 bilhão.

Confira o calendário da terceira parcela do Bolsa Família:

NIS Final 1 - 17 de junho

NIS Final 2 - 18 de junho

NIS Final 3 - 21 de junho

NIS Final 4 - 22 de junho

NIS Final 5 - 23 de junho

NIS Final 6 - 24 de junho

NIS Final 7 - 25 de junho

NIS Final 8 - 28 de junho

NIS Final 9 - 29 de junho

NIS Final 0 - 30 de junho