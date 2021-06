Enem 2021: veja 7 livros que podem ajudar a fazer a redação do exame

Vidas Secas (Graciliano Ramos) - O estilo seco de Graciliano Ramos, que se expressa principalmente por meio do uso econômico dos adjetivos, parece transmitir a aridez do ambiente e seus efeitos. A obra pertence à segunda fase modernista, conhecida como regionalista, e é qualificada como uma das mais bem-sucedidas criações da época



Primeiras Estórias (João Guimarães Rosa) - Trata-se do primeiro conjunto de histórias compactas a seguir a linha do conto tradicional. No volume, são abordados as diferentes faces do gênero: a psicológica, a fantástica, a autobiográfica, a anedótica, a satírica, vazadas em diferentes tons. São eles: o cômico, o trágico, o patético, o lírico, o sarcástico, o erudito, o popular



Toda Poesia (Paulo Leminski) - O poeta, escritor, crítico literário e letrista deixou marcas próprias nas poesias pela forma de escreve-las. Entre haikais e canções, poemas concretos e líricos, Toda poesia percorre, pela primeira vez, a trajetória poética completa do autor curitibano e revela por que Paulo Leminski é um dos poetas brasileiros mais lidos das últimas décadas

Poemas Rupestres (Manoel de Barros) - Nesta obra, Manoel de Barros recorre às lembranças de Mato Grosso e de seus primeiros passos no Pantanal para dar novos significados às palavras. O livro oferece uma oportunidade de apresentar aos leitores a vida de um dos mais importantes poetas contemporâneos

O casamento (Nelson Rodrigues) - É o único romance de Nelson Rodrigues publicado em 1966. A apenas um dia do casamento de Glorinha e Teófilo, o médico da noiva avisa ao pai dela que seu futuro genro foi flagrado em um adultério. O problema é que um casamento não se adia, nem que, para isso, todas as vidas envolvidas fiquem viradas do avesso

Olhos D'água (Conceição Evaristo) - Em Olhos D’água estão presentes mães, muitas mães. E também filhas, avós, amantes, homens e mulheres. Todos evocados em seus vínculos e dilemas sociais numa pluralidade e vulnerabilidade que constituem a condição humana. Sem quaisquer idealizações, a obra recria, com firmeza e talento, as duras condições enfrentadas pela comunidade afro-brasileira