Bolsonaro participa da entrega de espadins na Escola Naval

O presidente Jair Bolsonaro participou neste sábado (19), no Rio de Janeiro, da cerimônia de entrega de espadins a 177 aspirantes da turma Almirante Bosisio, da Escola Naval. O espadim é o símbolo do compromisso que os aspirantes assumem com a Marinha.

Na cerimônia, o ministro da Defesa, Walter Braga Netto, disse que os militares da Marinha, do Exército e da Aeronáutica são indispensáveis para o progresso, para a liberdade e para a democracia do país. “O recebimento do espadim é a materialização do esforço e da dedicação dos senhores e das senhoras”, disse o ministro aos aspirantes.