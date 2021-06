Estão abertas as inscrições para o vestibular da Zumbi dos Palmares

As inscrições para o processo seletivo do segundo semestre da Universidade comunitária Zumbi dos Palmares estão abertas até o dia 5 de agosto.

Os participantes podem se inscrever gratuitamente para o processo seletivo 2021 por meio do site da instituição de ensino. Neste ano, devido a pandemia da covid-19, o vestibular ocorrerá de forma online para todos os cursos oferecidos.

O vestibular consiste em uma redação, com data previamente agendada, que o candidato deverá fazer na plataforma online da universidade, com tema definido pela instituição. As inscrições para o processo seletivo poderão ser realizadas até às vésperas do início das aulas, no dia 6 de agosto.

A Zumbi dos Palmares é a primeira universidade comunitária da América do Sul, sem fins lucrativos e oferece cursos de administração, publicidade e propaganda, segurança da informação, pedagogia, gestão de recursos humanos e transportes terrestres.