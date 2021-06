Batata, arroz e feijão registraram baixa nos preços em 5 meses

O preço da batata (foto) vem caindo em 2021 e dando um alívio na cesta básica do brasileiro. Levantamento feito pelo Procon-SP e Dieese (Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos) mostrou que o tubérculo registrou queda de valor no acumulado do ano (entre janeiro e maio). Clique nas imagens acima e veja mais.