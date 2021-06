Cientistas concluem que envelhecer é algo inevitável e irreversível

Um estudo que contou com a colaboração de cientistas de 14 países revela que toda espécie possui uma taxa fixa de envelhecimento na vida adulta. Os resultados foram publicados na revista Nature na última quarta-feira (16) *Estagiário do R7 sob supervisão de Pablo Marques

Humanos e primatas seguem sempre um padrão: um alto risco de morte na infância e que diminui com a chegada da adolescência, depois disso a taxa de mortalidade permanece baixa até o início da idade adulta e então aumenta continuamente conforme a idade da pessoa for avançando

"Nossos resultados apoiam a teoria de que, em vez de abrandar a morte, as pessoas estão vivendo mais devido à redução da mortalidade em idades mais jovens. Isso sugere que fatores biológicos, em vez de fatores ambientais, em última análise, controlam a longevidade", destaca José Manuel Aburto, pesquisador da Universidade de Oxford e envolvido no estudo, em comunicado divulgado pela instituição

Os resultados desse estudo vão no caminho contrário de pesquisas realizadas durante décadas e que buscavam reverter ou prevenir o envelhecimento em pessoas com idade avançada por meio de experiências com genoma e com o auxílio da Inteligência Artificial