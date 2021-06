Cursinho popular gratuito está com inscrições abertas

Estão abertas as inscrições para o cursinho popular e gratuito Preparando o Futuro da Associação Pipa. Para participar, os estudantes precisam estar matriculados no nono ano do ensino fundamental e morar na região da Brasilândia, na capital paulista. As inscrições devem ser feitas pelo site.

Para este ciclo são oferecidas 40 vagas e as matrículas devem ser realizadas a partir do próximo sábado (19) até o dia 26 de junho. As aulas começam no dia 3 de julho.

O cursinho tem como objetivo preparar adolescentes para ingressar no ensino médio técnico, com foco nas Etecs (Escolas Técnicas Estaduais). Os encontros são semanais, com duração de 3h, durante todos sábados pela manhã por seis meses para acompanhamento e para esclarecer dúvidas.

As classes contam com no máximo dez alunos e um(a) professor(a) exclusivo (a) para acompanhar o seu desenvolvimento de cada aluno. Já as aulas são ministradas em ambiente virtual e estão previstas visitas às Etecs.

Estudantes que não têm acesso à internet ou tem dificuldade de conexão podem usar tablets para estudar presencialmente no cursinho. A necessidade será identificada no momento da entrevista.