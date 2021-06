Cebola, alho, carne e açúcar são os vilões da cesta básica em 2021

A cebola e o alho (foto) vêm se destacando como os grandes vilões da cesta básica em 2021. Levantamento feito pelo Procon-SP e Dieese (Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos) mostrou que a famosa dupla de tempero da comida brasileira registrou a maior variação de preço no acumulado do ano (entre janeiro e maio). Clique nas imagens acima e veja mais.

De janeiro a maio, o preço do quilo da cebola foi de R$ 3,74 a R$ 4,57, alta de 22,19%.

O preço do quilo do alho passou de R$ 26,13 para R$ 30,01 no acumulado de janeiro a maio. A elevação foi de 14,85%.