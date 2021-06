Lote com 936 mil doses de vacinas da Pfizer contra covid chega ao país

Lote com 936 mil doses de vacinas da Pfizer desembarca em Campinas (SP) - (Foto: UPS/ALF TV VCP - 17.6.2021)

Um carregamento com lote com 936 mil doses de vacinas da empresa Pfizer/BioNTech contra a covid-19 chegou ao Brasil nesta quinta-feira (17). A remessa, que desembarcou em três voos pelo Aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP), conclui um total de 2,4 milhões de doses do imunizante enviadas ao país pela farmacêutica.

Outras 530 mil doses pousaram no país na última terça-feira (15). Desde o final de abril, o Ministério da Saúde recebeu cerca 9,8 milhões de doses do laboratório — 8,2 milhões já foram distribuídas para todos os estados e Distrito Federal. As doses recebidas nesta semana serão distribuídas aos estados pela pasta nos próximos dias.

Novos carregamentos da Pfizer

Em junho, a previsão é de que o laboratório norte-americano entregue 12 milhões de doses ao Ministério da Saúde. O contrato junto à farmacêutica prevê um total de 100 milhões de doses até setembro.

Outras 100 milhões de doses, fruto de uma segunda negociação, estão previstas para serem entregues entre setembro e dezembro, totalizando 200 milhões de doses da Pfizer apenas em 2021.

O Ministério da Saúde também conseguiu antecipar 7 milhões de doses da vacina Covid-19 da farmacêutica para julho. Com isso, o Brasil irá receber, no total, mais 15 milhões de doses no próximo mês - a previsão inicial era de 8 milhões de doses.

Ainda segundo o governo federal, já foram distribuídas mais de 110,4 milhões de doses de vacinas para imunizar a população brasileira contra a covid-19 em todo o território nacional — e mais de 80 milhões já foram aplicadas.