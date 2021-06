Em comemoração aos 11 anos de atividades, Instituto da Mulher Dona Lindu inicia programação científica

O Instituto da Mulher Dona Lindu (IMDL), daSecretaria de Estado de Saúde(SES-AM), deu início, nesta quinta-feira (17/06), à semana científica em comemoração aos 11 anos da unidade. O tema deste ano é: “Boas Práticas – Atuação e Inovação Interdisciplinar na qualidade da assistência Materno-Infantil”, e conta com uma programação que vai até o dia 22/06.

A diretora do Instituto, enfermeira Dalzira Pimentel, diz ser grata por coordenar todos aqueles que auxiliam na assistência à mulher e à criança.

“Os funcionários são o sentido do atendimento deste instituto, este é um dia muito especial para esta instituição de saúde. Nosso objetivo é tratar e acolher bem os nossos pacientes. Temos avançado em diversas situações e o Instituto completa 11 anos de um trabalho árduo, sendo reconhecido como uma unidade que as pessoas acreditam. Digo que a luta de todas as mulheres faz parte da luta do Instituto, sou muito feliz e me sinto honrada de coordenar este centro de acolhimento”, ressaltou a diretora.

A Secretaria Executiva Adjunta de Atenção à Urgência e Emergência, Mônica Melo, participou da solenidade de abertura. “É uma grande honra fazer parte desta solenidade e contribuir com o melhor que a saúde do estado tem a oferecer, estamos sempre trabalhando para ofertar o melhor serviço e assistência, pois este é o nosso intuito, propagar a qualidade dos serviços de saúde da melhor maneira”, disse.

No período da tarde, as ações foram comandadas pelo enfermeiro Joseir Saturnino Cristino, com a palestra sobre “Transporte e Medicações utilizadas na Terapia Intensiva Neonatal”; em seguida Bárbara Raposo, que é servidora do Instituto, ministrou sobre “Boas Práticas ao recém-nascido na sala de parto”.