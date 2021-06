SSP-AM realiza curso on-line de inclusão digital para idosos

Com o objetivo de qualificar a terceira idade a ingressar no mundo virtual, o Departamento de Prevenção à Violência (DPV), daSecretaria de Segurança Pública(SSP-AM), está realizando o curso on-line de inclusão digital. Por causa da pandemia de Covid-19, a turma de 30 idosos está participando das aulas na modalidade Educação a Distância (EAD) pela plataforma Google Sala de Aula.

Segundo a responsável pelo curso de Inclusão Digital, Adrielly Cordeiro, essa é a primeira turma com aulas virtuais. Mas a novidade está agradando. “O ‘Inclusão Digital’ é um curso para idosos, pessoas a partir dos 60 anos. Agora, com a questão da pandemia, nós estamos trabalhando à distância, ou seja, utilizamos a plataforma digital do Google para postar as videoaulas e os exercícios”, disse.

O Projeto de Inclusão Digital para Idosos faz parte das ações do programa Previne, que completa 12 anos em Manaus, em junho de 2021. Nesse período, mais de 3 mil idosos foram certificados, proporcionando aos alunos desde o primeiro contato com o computador até a familiarização com a informática. O curso on-line tem duração de seis meses.

Quem está entusiasmada com as aulas é Maria das Graças, de 52 anos. Ela relatou os benefícios do curso e disse que é grata aos professores por todo amor e dedicação no trabalho.

“Através da informática posso comunicar melhor com outras pessoas, pesquisar algo que preciso estudar através de videoaulas. Aprendi que posso guardar lembranças como foto e vídeo. Agradeço aos professores pela paciência, porque é através deles que estamos conseguindo essa informação, descobri que posso estudar e ser útil na sociedade”, disse.