Fatecs: está aberto o prazo para recurso das inscrições do vestibular

Candidatos que participaram do processo seletivo das Fatecs (Faculdades de Tecnologia de São Paulo) e que queiram solicitar a reavaliação das inscrições deferidas e indeferidas devem acessar o site entre esta quinta-feira (17) e a sexta-feira (18).

A lista divulgada na última quarta-feira (16) inclui os candidatos cuja documentação e notas das disciplinas de Português e Matemática inseridas no sistema foram aceitas ou rejeitadas, após conferência dos organizadores do vestibular.

O recurso permite retificar as notas inseridas e reenviar os documentos comprobatórios (informados erroneamente, ilegíveis, incompletos ou diferentes do que deveriam ter sido anexados). O resultado do recurso será divulgado no dia 23 de junho.