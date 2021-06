Lote com 936 mil doses de vacina da Pfizer chega ao Brasil

Novo lote de vacinas pousou na noite desta quarta-feira (16) no Aeroporto de Viracopos (SP) - (Foto: REUTERS/ Direitos Reservados)

O Ministério da Saúde confirmou a chegada de um novo lote de vacinas da Pfizer ao Brasil nesta quarta-feira (16). A segunda entrega da farmacêutica da semana, com 936 mil doses do imunizante contra a covid-19, pousou esta noite no Aeroporto de Viracopos (SP), em Campinas, interior de São Paulo.

A expectativa do governo é receber, ao longo de toda a semana, um total de 2,4 milhões de doses da farmacêutica, que serão enviadas para todo o Brasil.

Na terça-feira (15), já tinha chegado ao Brasil uma remessa da Pfizer com 530 mil doses de vacina . A entrega aconteceu um dia depois de o presidente Jair Bolsonaro ter pedido à empresa a antecipação do envio de doses . Em conversa por videoconferência, o presidente da farmacêutica na América Latina, Carlos Murillo, prometeu priorizar o Brasil.

Após a conversa, o ministério também anunciou, nesta quarta-feira (16), que a Pfizer vai antecipar 7 milhões de doses da sua vacina e quase dobrou a previsão para o mês de julho. Com a nova remessa, o Brasil vai receber 15 milhões de doses no mês que vem.

A partir dos dois últimos trimestres de 2021, o Brasil deve receber a maioria das 200 milhões de doses contratadas da farmacêutica . Enquanto isso, a tentativa do governo é de tentar antecipar as entregas marcadas para o fim do ano da Pfizer, da Janssen e da Moderna.

Segundo o ministério, até o momento, já foram enviadas aos estados e ao Distrito Federal mais de 110 milhões de doses de vacinas. Destas, 5,9 milhões são da Pfizer.