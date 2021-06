Doria confirma vontade de disputar Presidência pelo PSDB em 2022

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), confirmou nesta quarta-feira (16) o interesse e a participação nas prévias do partido para disputar a Presidência da República em 2022.

"Disputei e venci duas prévias aqui em São Paulo, em 2016 e em 2018, as duas únicas prévias realizadas no PSDB, aliás as duas únicas realizadas no país foram feitas aqui em São Paulo. Eu entendo que as prévias agregam, somam, fortalecem e ativam a candidatura daquele que for o vencedor e, em nome do PSDB, poderá dialogar com os demais partidos para a disputa presidencial em 2022", explicou.