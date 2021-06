Inscrições abertas para mais de 3 mil cursos técnicos gratuitos

Candidatos terão até o dia 28 de junho para se inscreverem no processo seletivo do Senai-SP - (Foto: Divulgação/Senai)

O processo seletivo do Senai-SP (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial) abre nesta quarta-feira (16) as inscrições para mais de 3800 vagas gratuitas em cursos técnicos semipresenciais. Jovens e adultos poderão realizar sua inscrição até o dia 28 de junho pelo site da instituição de ensino.

São aproximadamente 87 turmas em todo estado de São Paulo nas áreas tecnológicas demandadas pela indústria como: Alimentos, Eletroeletrônica, Eletromecânica, Logística, Manutenção Automotiva, Mecânica, Mecatrônica, Redes de Computadores, Refrigeração e Climatização e Segurança do Trabalho.

Para se inscrever os candidatos precisam ter concluído a 1ª serie do ensino médio ou estar matriculado em curso que lhe permita conclui-lo até a data de início das aulas, que estão previstas para iniciarem no dia 29 de julho de 2021.

Os cursos são reconhecidos pelo MEC (Ministério da Educação) e possuem duração de um ano e meio a dois anos, sendo 80% online e 20% presencial. Para a etapa presencial, poderá ser escolhido o período da manhã, tarde ou noite, em dias da semana ou aos sábados, de acordo com a disponibilidade da unidade escolar.

Os processos seletivos para o segundo semestre de 2021 do Senais-SP continuam sendo realizados por meio de avaliação de desempenho escolar com análise do Histórico ou Boletim Escolar. A divulgação do resultado estará disponível no site da instituição e nas escolas, a partir das 14h, do dia 22 de julho de 2021.

Cronograma

1ª chamada - Classificados: dias 22, 23 e 26/07/2021

2ª chamada - Suplentes: dia 27/07/2021

3ª chamada - Suplentes: dia 28/07/2021

Serviço

Cursos técnico semipresencial: bit.ly/ tecnicosemipresencial