Veja as fotos de Marte enviadas diretamente do espaço para a Terra

Este está sendo, definitivamente, um ano movimentado para Marte. Em fevereiro, três missões espaciais, dos Estados Unidos, da China e dos Emirados Árabes, chegaram ao planeta vermelho com poucos dias de diferença. Esta foi a primeira foto tirada pelo rover Perseverance, da Nasa, a agência espacial norte-americana

Mais recentemente, outra foto divulgada pela Nasa também chamou a atenção de internautas. Esta, no entanto, não foi tirada pelo Perseverance, mas sim, pela câmera HiRISE (High Resolution Imaging Science Experiment), que desde 2005 viaja a bordo da sonda MRO (Mars Reconnaissance Orbiter). As lentes conseguiram capturar o rover chinês Zhurong e seu módulo de pouso na área de Utopia Planitia, uma região de solo liso e quase sem rochas, onde o veículo pousou

Nesta foto, também tirada da órbita de Marte pela Cnsa, é possível ver o hemisfério sul do planeta obscurecido por não receber luz solar no momento do registro. A imagem foi capturada pela sonda Tiawen-1, que junto com Zhurong, ajudará os chineses a buscar e mapear a distribuição de água congelada na superfície e subsolo do planeta vermelho