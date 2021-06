Confira sugestões de filmes para estudar comendo pipoca

O professor Norberto Luiz de França Paul da Fatec Praia Grande (Faculdade de Tecnologia de São Paulo) sugeriu uma relação com filmes para estudar de uma maneira tranquila e ampliar repertório para provas e vestibulares. Confira a lista de sete longas sugeridos pelo professor:

Mãos Talentosas - Uma história de superação. Interpretado por Cuba Gooding Jr, o filme apresenta a vida de um menino pobre de Detroit. Como tantos outros, Ben Carson não tinha perspectivas, suas notas na escola eram ruins, no entanto, ninguém esperava que ele se tornaria um neurocirurgião reconhecido mundialmente

Uma Mente Brilhante - John Nash (Russell Crowe) é um gênio da matemática que aos 21 anos formulou um teorema e foi aclamado pelo meio acadêmico. Ele se casa com uma bela mulher, mas logo dá sinais de esquizofrenia. Na luta pela saúde, por seu casamento e pela ciência, ele leva o prêmio Nobel

Ao Mestre com Carinho - Clássico de James Clavell conta a história do engenheiro Mark Thackeray que deseja um emprego em sua área de formação, mas acaba lecionando para um grupo de estudantes completamente indisciplinados. Nesse contexto, o grande desafio de Thackeray é ensinar esses jovens sobre tolerância e respeito ao próximo

O Discurso do Rei - Conta a história do rei Jorge VI que contrata Lionel Logue (fonoaudiólogo) para lhe ajudar a superar a gagueira. Surge uma laço de amizade entre os dois homens, e Logue usa meios não convencionais para ensinar o monarca a falar com segurança em público