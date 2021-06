Programa oferece bolsa de estudo integral em cursinho

Programa de Monitoria está com as inscrições abertas para alunos que desejam ingressar na universidade - (Foto: Mundo Vestibular)

Cursinho oferece bolsa de estudo integral para estudantes de baixa renda. Para participar do programa de monitoria do Poliedro, os interessados devem fazer a inscrição até o dia 4 de julho no site. É necessário envio de email e preencher um formulário online até o dia 5 de julho.

O programa irá oferecer bolsas integrais aos estudantes mediante a participação no processo seletivo da instituição de ensino e é válido para as modalidades presenciais das turmas Semi Extensivo e Semi Medicina.

Para participar o interessado deve obedecer a alguns requisitos como residir na cidade de São Paulo ou região metropolitana, ter 18 anos completos, ter concluído ou estar no último ano do ensino médio. É necessário comprovação de renda familiar de até R$1.850 por pessoa.

Além da inscrição, os estudantes deverão fazer uma prova. O exame terá duração de 3h30 minutos e será composto por 60 questões objetivas que abrangem o conteúdo do ensino médio, sendo 15 de Matemática, 15 de Ciências da Natureza, 15 de Ciências Humanas e 15 de Linguagens.

Os estudantes devem solicitar a inscrição pelo e-mail [email protected] até o dia 4 de julho e preencher um formulário online até o dia 5. Para mais informações a instituição disponibiliza o Manual do Candidato no site. Aos estudantes que cumprirem os critérios estabelecidos como desempenho mínimo de 570 pontos na prova, haverá a indicação para a segunda fase, composta por dinâmicas presenciais ou online para a avaliação de competências comportamentais.

Os aprovados para a última fase irão passar por entrevistas com a equipe pedagógica, agendadas individualmente. A divulgação do resultado será feita por e-mail ou por telefone a partir do dia 15 de julho. Os candidatos selecionados receberão um treinamento antes do início das aulas.