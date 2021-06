Ministério da Justiça vai lançar plano de combate a queimadas 

PF deflagra operação contra incêndio, desmatamento ilegal e usurpação de terras no AM - (Foto: REUTERS/Ueslei Marcelino-12/08/2020)

O Ministério da Justiça e Segurança Pública vai lançar um programa para combate às queimadas no país. O ministro Anderson Torres reuniu-se com seu secretariado nesta segunda-feira (14) para definir e colocar em ação as estratégias do Plano Operacional de Atuação Integrada no Combate a Incêndios Florestais, que tem como foco o planejamento de ações para prevenir, mitigar e reprimir devastações criminosas.

De acordo com Torres, o assunto é uma das prioridades da pasta para amenizar os impactos dos incêndios que ocorrem todos os anos. As primeiras ações já devem ser implementadas a partir da segunda quinzena de julho.

A coordenação do Plano, pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, ficará à cargo da Seopi (Secretaria de Operações Integradas), com articulações de inteligência da Polícia Federal e ações integradas com a Polícia Rodoviária Federal. Ação deve contar, ainda, com a participação do Ministério do Meio Ambiente, Defesa e Desenvolvimento Regional.