Enem 2021: começa hoje período de recurso para justificativa e isenção

Os candidatos que tiveram pedidos de isenção da taxa de inscrição do Enem 2021 (Exame Nacional do Ensino Médio) negados podem entrar com recurso a partir desta segunda-feira (14) por meio da página do participante no site do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira).

Para pedir o recurso, o candidato deve conferir no edital os documentos exigidos pelo Inep comprovação de renda. Os participantes têm até o dia 18 de junho para formalizar os pedidos.

Vale destacar que o candidato reprovado em mais de um ponto deverá justificar todos os motivos para conseguir a aprovação do pedido de isenção da taxa de inscrição.

O resultado do recurso estará disponível no próximo sábado (26) também na página do participante no site do instituto.